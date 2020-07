Gorizia, bambino di 12 anni cade e muore in un pozzo

Gorizia, bambino di 12 anni trovato morto in un pozzo

Un bambino di 12 anni è caduto ed ha perso la vita in un pozzo profondo circa trenta metri nel parco Coronini Cromberg, a Gorizia. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo esanime del piccolo, Stefano Borghes, morto in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, è probabile che il 12enne sia caduto mentre giocava: si trovava nel parco insieme agli animatori di un centro estivo gestito dai salesiani. I giovani stavano visitando l’area verde nel centro della città: forse era in corso una caccia al tesoro e il bimbo si è ritrovato solo vicino al luogo dell’incidente. Non è chiaro se Borghes abbia spostato la piastra di protezione situata sul pozzo di sua iniziativa o se fosse stata già rimossa. “La nostra comunità è sconvolta. Il piccolo è figlio di una coppia molto nota in città: nei prossimi minuti mi recherò a casa loro per far sentire la vicinanza della comunità”, ha dichiarato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, arrivato sul posto accompagnato dall’assessore comunale al welfare, Silvana Romano.

Notizia in aggiornamento

Le notizie di cronaca di TPI

Potrebbero interessarti Pisa, cane muore dopo essere stato lasciato nell’auto sotto il sole “Foto dei piedini 10 euro, sexchat in cui faccio da schiava 30”: il “listino prezzi” della pedofilia online Torture, estorsione: caserma dei Carabinieri sotto sequestro a Piacenza