Cinque bambini ustionati nel cortile di un asilo: stavano scaldando dei marshmallow

Cinque bambini sono rimasti ustionati in una scuola materna di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, durante un’attività per la fine dell’anno scolastico, a cui partecipavano insegnanti e genitori. Nell’incidente, avvenuto mentre i bambini scaldavano dei marshamallow nel cortile, sono rimasti feriti anche tre genitori, tra i 35 e 40 anni, portati al Policlinico San Marco di Zingonia. Due dei bambini

soccorsi da due elicotteri, quattro ambulanze e un’automedica, sono stati colpiti da ustioni multiple e ricoverati a Milano: una bimba di 4 anni è stata trasferita in eliosoccorso all’ospedale Buzzi di Milano in codice rosso, mentre un coetaneo è stato portato al Niguarda in codice giallo. Altri tre bambini, due di 3 e 5 anni e uno di 6 anni, sono stati portati in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita”, ha detto il sindaco Edilio Pelicioli, esprimendo “vicinanza alle famiglie”. “Aspettiamo buone notizie dagli ospedali, sia quello di Milano dove sono stati portati i bambini più gravi che quello di Bergamo in cui si trovano gli altri”, ha affermato.