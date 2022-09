Tragedia a Conegliano: bambina di 12 anni si toglie la vita

Una tragedia tanto inaspettata quanto incomprensibile quella avvenuta a Conegliano venerdì scorso, quando una bambina di 12 anni si è tolta la vita. Aveva lasciato l’Albania insieme ai genitori da soli due mesi per sistemarsi in Italia. Nonostante lo spaesamento e il fatto che la figlia ancora non parlasse bene l’italiano, l’immigrazione della famiglia si era svolta in maniera serena, sia la madre che il padre avevano trovato lavoro ed erano stati accolti dalla comunità dei concittadini. Ma nel pomeriggio di venerdì la figlia, che stava giocando in giardino, non ha risposto quando i suoi l’hanno chiamata. Poco dopo hanno trovato il suo corpo senza vita, come ha accertato il personale di soccorso del 118.

Il gesto estremo non era stato preceduto da segnali di malessere o da commenti della bambina riguardo il suo ambientamento a scuola, che frequentava da 5 giorni. Solo gli accertamenti potranno dare qualche risposta ai genitori.

Se conosci qualcuno che ha bisogno di aiuto o se tu stesso hai bisogno di supporto, “Sos suicidi” fornisce aiuto psicologico. Sono attivi anche numerosi servizi a cui potersi rivolgere nei momenti più bui: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678