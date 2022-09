Avezzano, bambina di 12 anni muore schiacciata dalla trave di un’altalena

Tragedia ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, dove una bambina di 12 anni è morta schiacciata dalla trave di un’altalena.

La tragedia, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 31 settembre in un oratorio della città, è stata causata, secondo le prime ricostruzioni, dal cedimento della trave a cui era legata la struttura.

A quanto si apprende, infatti, l’altalena era fissata a una trave poggiata su due alberi. La trave si sarebbe spostata, schiacciando la bambina che in quel momento si trovava sull’altalena. Immediato l’intervento dei medici del 118, che hanno trasportato con l’eliambulanza la 12enne al pronto soccorso di Avezzano. La bambina, poi, visto la gravità delle ferite, è stata trasferita all’ospedale “San Salvatore” de L’Aquila, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

“La bambina era ancora viva, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è stata immediatamente intubata” ha dichiarato un medico del posto che ha prestato i primi soccorsi.

“Ho appena appreso della tragica notizia che ha colpito la comunità di San Pelino, ad Avezzano – ha scritto il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio sui social – Morire tragicamente a dodici anni è difficile da spiegare e da accettare. A nome mio personale e dell’intera giunta regionale sono vicino ai familiari della bambina in questo tragico momento”.