Bambina di 2 anni cade dalla finestra del terzo piano: arrestato il padre

È stato arrestato il padre di una bambina di due anni, caduta ieri dal terzo piano della sua abitazione nel salernitano. La bimba, trasferita in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, è stata operata per una frattura all’omero e non è considerata in pericolo di vita, nonostante il volo di circa 20 metri.

Ad attutire la caduta, e a salvare la vita della bambina, sarebbero stati alcuni elementi che si trovano sulla facciata dell’edificio, come una rete metallica.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che ieri hanno interrogato a lungo i genitori per chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto nella loro casa a Fisciano. In serata è stato deciso il fermo del padre della bambina, che avrebbe ammesso di averla lasciata cadere mentre era da solo per cambiarle il pannolino.