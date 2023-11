Paura per Balotelli, auto distrutta e rifiuta l’alcoltest: patente ritirata

È uscito di strada e ha distrutto la sua rifiutando poi di sottoporsi all’alcoltest. È accaduto ieri sera a Mario Balotelli, a cui la polizia locale ha ritirato la patente.

Poco prima delle 20.30, il centravanti della squadra turca dell’Adana Demirspor, attualmente infortunato, si è schiantato contro un muretto in cemento in via Orzinuovi, a Brescia. La parte anteriore della sua Audi nera è andata quasi del tutto distrutta nell’impatto mentre il 33enne è uscito dall’abitacolo praticamente illeso, con qualche dolore dovuto allo scoppio dell’airbag.

Raggiunta l’ambulanza, Balotelli è stato sottoposto a un pre-test per rilevare il tasso alcolemico che avrebbe dato risultato positivo. Poi si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Per questo motivo gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida, documento che in realtà l’ex giocatore della Nazionale non aveva con sé.

Al telefono con Fabrizio Corona, Balotelli ha contestato il modo in cui l’incidente è stato riportato dalla stampa. “Sembrava passato di moda parlare di una cazzata così, cioè posso capire un incidente che coinvolge altri o viene coinvolto da altri e qualcuno rimane ferito ma qui ho spaccato la macchina e sono tornato a casa con un’altra macchina”, ha detto il giocatore nella conversazione pubblicata da Corona. “Qui invece di parlare di tutte le cose serie che ci sono tra calcio, vita, guerra, sono a fare le prime pagine con il mio incidente del cazzo che non vale niente”, ha aggiunto.