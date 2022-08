Balenciaga lancia una borsa a forma di busta della spazzatura: costerà 1.800 euro

La maison francese balenciaga ha lanciato la ‘Trash pouch’, una borsa che ha la forma del classico sacco nero della spazzatura, ma che costerà circa 1.800 euro, in perfetto stile Balenciaga. È stato il direttore creativo di origine georgiana della nota casa di mosa, Demna, a spiegare la scelta stilistica, placando subito le polemiche con un post. “Non potevo perdere l’occasione di realizzare il sacco della spazzatura più costoso del mondo. Perché diciamolo, chi non ama uno scandalo nel mondo della moda?”, ha scritto. Le immagini del sacco dell’immondizia in passerella avevano già fatto il giro del mondo ed erano diventate virali, ma ora le borse stanno per arrivare nei negozi. Saranno disponibili, oltre che in nero, anche in bianco, giallo e azzurro.