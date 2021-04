Ponza, avvistata una balena grigia: primo avvistamento in Italia (video)

Una balena grigia è stata filmata durante la giornata di ieri, 15 aprile 2021, nelle acque che bagnano l’isola di Ponza, per l’esattezza nella zona del Frontone. Un avvistamento “eccezionale” per i biologi dato che si tratta dal primo avvenuto in Italia e di cui si ha una prova filmata. Diversi video postati sui social e rilanciati dalla pagina della Cooperativa barcaioli ponzesi, testimoniano qualcosa di unico: un esemplare di grigia, apparentemente magro, forse dall’orientamento confuso, filmato così da vicino che “quasi si tocca” scrive chi ha pubblicato il video. La grande balena pare si sia poi spostata verso Cala del Core e Cala Inferno per nuotare verso il largo.

“Da oltre 300 anni queste balene si sono estinte in Atlantico, mentre vivono nel Pacifico. Sono animali che compiono lunghissime migrazioni, anche di 22 mila chilometri, tra Artico, dove mangiano, e per esempio la Bassa California dove si riproducono. Ma da noi è qualcosa di unico, eccezionale, è la prima volta che la vediamo”, le parole dell’esperta di cetacei dell’Istituto Tethys Sabina Airoldi a Green&Blue.

Di balene grigie in Atlantico e Mediterraneo si contano pochissimi avvistamenti. Nel 2010 un esemplare fu visto in Israele. Poi, poche settimane fa, una grigia è stata ripresa al largo del Marocco: potrebbe essere la stessa di Ponza, ma per poterlo confermare servono dati.

