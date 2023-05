Si filma mentre lancia un gatto in un dirupo: “È malato”. Poi le scuse dopo la denuncia: “Era un videomontaggio”

Si filma mentre ha accanto un gatto, poi afferma “non sta bene…” e lo lancia in un dirupo: un ragazzino di Montefusco, nell’Avellinese, è stato denunciato dopo che gli abitanti del suo paese lo hanno riconosciuto in un video diventato presto virale su TikTok, pubblicato da lui stesso. Il filmato ha destato indignazione e sconcerto per la crudeltà con la quale viene trattato l’animale, che era privo di un occhio.

Un’associazione animalista – riferisce Il Mattino – lo ha denunciato ai carabinieri, che lo hanno identificato. In un messaggio vocale postumo pare che il giovane abbia precisato che il momento in cui “lancia” il gatto sia in realtà un montaggio: un perito dell’arma sta analizzando le immagini per verificare la veridicità di questa versione.

“In tanti lo hanno contattato sui social – dice il consigliere regionale della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli – e lui non si è mostrato affatto pentito ma, anzi, ha rincarato la dose inviando un vocale su WhatsApp con cui dice di voler sfidare chiunque chieda giustizia per il gatto ucciso. In un’altra versione parla di un ipotetico videomontaggio di cui però non spiega il motivo. Abbiamo già provveduto a denunciare il tutto alle autorità alle quali abbiamo anche indicato il profilo Instagram che ci è stato segnalato dai cittadini come quello appartenente al protagonista del video. Ci aspettiamo che si indaghi e si vada fino in fondo alla vicenda”.