Paura sull’A14: pullman Flixbus va in fiamme, passeggeri in fuga sull’autostrada | VIDEO

Un pullman della società di trasporto low-cost tedesca Flixbus ha preso fuoco ieri all’altezza del km 610,5 sulla A14, poco prima dello svincolo di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta. Pur non essendoci feriti, i passeggeri hanno vissuto attimi di terrore fuggendo sull’autostrada dopo che il pullman ha accostato su un lato della carreggiata nord in direzione Pescara. Sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio che aveva completamente avvolto il mezzo. L’incidente ha causato seri problemi alla circolazione, rimasta bloccata per circa quattro ore sul tratto autostradale, prima di venire riaperta al transito alle ore 17.