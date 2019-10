Roma, l’autista dell’autobus fa scendere i passeggeri per caricare il suo scooter a bordo. E poi riparte

L’autista dell’autobus fa scendere i passeggeri per caricare a bordo il motorino

Fa scendere tutti i passeggeri dall’autobus per caricarci il suo motorino. È successo ieri, 18 ottobre 2019, a Roma. Linea 982. A denunciare il fatto, tramite i social network, è stato Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).

“L’autista dell’autobus in stato di agitazione ha liquidato le persone che si trovavano a bordo con un laconico “l’autobus non parte” indicando l’uscita per poi occuparsi unicamente del suo due ruote. Il mezzo pubblico è poi ripartito nel senso di marcia della fermata, direzione viale dei Quattro Venti”, ha scritto su Facebook Sidoli con in allegato le immagini.

Le foto del motorino sull’autobus sono diventate virali: Atac però ha precisato che la linea 982 non è gestita dall’azienda. “In relazione a notizie di stampa che parlano di comportamenti censurabili adottati da un autista della linea 982 che vengono attribuiti ad Atac, l’azienda precisa che la linea 982 non è gestita da Atac ma da altro operatore”, si legge in un comunicato.

“È una vergogna indecente che ferisce il trasporto pubblico – le parole di Sidoli -. Le scale mobili rotte, i roghi ai bus, i guasti. Roma non riesce a offrire, a chi decide di usare i mezzi pubblici, un decente livello di servizio. Per il sindaco Virginia Raggi va tutto bene, ma è evidente a tutti i cittadini che a non funzionare, è la struttura tecnica e la selezione personale. Auspichiamo che l’azienda per la mobilità avvii in tempi celeri un’indagine interna per fare luce su questa grave interruzione di pubblico servizio”.

