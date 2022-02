“Hai fatto un sorpasso di m…”: auto ricoperta di concime a Bologna

Un sorpasso azzardato è finito con una doccia di concime. L’incidente senza feriti è avvenuto ieri a Castello d’Argile, nel Bolognese, ed è stato raccontato sui social dalla Polizia Locale Reno Galliera con un post intitolato ironicamente “Quando si dice: hai fatto proprio un sorpasso di …” che ha scatenato una valanga di reazioni, soprattutto divertite. Ma cosa è successo? Come spiega la polizia locale nel post su Facebook, il camion che trasportava concime si è trovato di fronte un’auto che stava facendo un sorpasso azzardato. Per evitare lo scontro il mezzo ha dovuto inchiodare di colpo tanto da far rovesciare il carico di letame che ha ricoperto l’auto. Il comandante della Polizia Locale Reno Galliera, Massimiliano Galloni, come riporta Bologna Today, ha spiegato che è stato “deciso di dare un taglio ironico per riportare la notizia perché non c’è stata né collisione né feriti, perché su queste cose non si scherza, ma volevamo far capire che sulla strada possono accadere tante cose… anche questa”.