Auto cade nel lago di Como con tre persone a bordo: morta una donna, gravissimi due uomini

Grave incidente a Colico, in provincia di Lecco, dove un’auto è finita in un ramo del lago di Como dopo essere uscita di strada. Il bilancio è di una vittima e due feriti in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella frazione Olgiasca, nella strada dove si parcheggia per poi arrivare all’abbazia di Pione.

Per motivi ancora da chiarire, l’auto su cui si trovavano le tre persone si è ribaltata, finendo in acqua dopo un volo di 40 metri. I soccorsi arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso di una donna di 56 anni, mentre hanno iniziato a rianimare gli altri due passeggeri, un uomo di 79 anni portato all’ospedale di Gravedona e un sessantenne trasportato all’ospedale di circolo di Varese, entrambi in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanze e vigili del fuoco, insieme ai sommozzatori e ai carabinieri. A intervenire per estrarre i corpi dall’abitacolo della macchina, secondo le prime ricostruzioni, è stato un vigile del fuoco appartenente al nucleo sommozzatori di Milano, testimone di quanto accaduto. Ivano Ghidoni, 45 anni, si è tuffato immediatamente in acqua per soccorrere le persone a bordo riuscendo a estrarle dall’abitacolo. I sommozzatori sono al lavoro per evitare che la vettura finisca nelle profondità del lago disperdendo carburanti e liquidi inquinanti.