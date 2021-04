Ramazzotti contro Grillo: “Il M5S presenta il codice rosso e lui decide da solo cosa è una violenza”

Anche Auroza Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker, prende posizione sul discusso video diffuso da Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro. Ramazzotti è infatti fondatrice di Doppia Difesa, una fondazione impegnata nella protezione delle donne. “Il garante del M5S. Lo stesso partito di Bonafede, colui il quale ha presentato la legge sul Codice Rosso, legge che deve il suo nome alla misura che prevede l’introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne e minori. Eh sì, però la violenza lo decide un altro se l’hai subita o meno. Lo decide un uomo quanto tempo ci devi mettere per trovare il coraggio di parlare. E poi sento ancora gente che non ammette di vivere in una cultura della violenza”, scrive la influencer su Instagram.

In un altro video, Aurora Ramazzotti aggiunge: “Non sta a noi decidere chi è colpevole e chi meno, qua non si sta parlando di questo, si sta parlando dell’ennesima presunzione di un uomo adulto di conoscere il significato di violenza per una donna giovane, per una donna in generale. Non solo di conoscerne il significato, e dettarne il significato, ma dettarne anche le tempistiche e soprattutto le modalità e non ultimo, utilizzare il proprio potere mediatico in un vano, fortunatamente, tentativo di condizionare l’opinione pubblica”, aggiunge

Leggi anche: 1. Il video di Grillo andrebbe mostrato nelle scuole ogni volta che si deve spiegare come non si parla di stupro

