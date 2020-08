Audi ritira lo spot con la bambina che mangia la banana dopo le polemiche: “Sessista e provocatorio”

Audi ritira lo spot con la bambina che mangia la banana

Dopo le polemiche, il ritiro dello spot incriminato. A finire nel vortice delle polemiche è una pubblicità dell’Audi in cui si vede una bambina bionda con un vestitino a fiori e gli occhiali da sole appoggiata su un’auto rossa fiammeggiante mentre mangia una banana. Si tratta del nuovo gioiellino della casa tedesca, l’Audi RS4. Lo slogan dello spot recita: “Lascia che il tuo cuore batta più forte. Sotto ogni aspetto”.

Una pubblicità che ha fatto il giro del web, facendo storcere il naso a molti. C’è chi l’ha definita “sessista” e chi “provocatoria”, perché la piccola è appoggiata sulla punta della vettura e in quella posizione chi guida potrebbe rischiare di non vederla e di investirla. Per i più critici, la pubblicità è “sessualmente suggestiva, in quanto le banane e le auto sportive sono state spesso viste come simboli della lussuria maschile”.

Polemiche che l’Audi non ha potuto certo ignorare: la casa automobilistica ha prima ritirato il promo e poi si è scusata pubblicamente. L’azienda ha aperto un’indagine interna per capire a che cosa sia stata dovuta la scelta. “Vi ascoltiamo e chiariamo: ci prendiamo cura dei bambini”, si legge nella nota di Audi.

Leggi anche: 1. Elisabetta vende il gin di Buckingham Palace, ma la vera Regina dello spot sarebbe Meghan Markle / 2. Lo spreco pubblico della Calabria: speso più di 1 milione di euro per uno spot di Muccino e Raul Bova

Potrebbero interessarti Roma, via Pontina bloccata a causa di un incendio: cosa sta succedendo Il bollettino di oggi: nell'ultimo giorno 5 morti e 190 nuovi contagi "Forni crematori per i migranti": frasi shock del responsabile Protezione Civile