Hacker russi attaccano 5 banche italiane. L’Agenzia Cybersicurezza: “Massima allerta”

Dopo le aziende di trasporto pubblico locale, le banche. Gli hacker filorussi Noname057 hanno attaccato 16 siti di 5 banche italiane: Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco, Chebanca. I tecnici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – come avviene sempre in questi casi – hanno subito preso contatto con i “bersagli” per informarli dell’attacco e fornire le prime indicazioni per la mitigazione degli effetti.

Delle 5 banche oggetto dell’attacco, 4 avrebbero registrato per alcuni loro siti un disservizio temporaneo: sono stati cioè irraggiungibili per qualche minuto dagli utenti estreni. Pochi i danni concreti, insomma, rispetto ai più pesanti ransomware.