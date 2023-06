Asti, uccide la compagna e tenta il suicidio

Uccide la compagna a coltellate e poi tenta di togliersi la vita. L’ennesimo femminicidio si è consumato nel pomeriggio di oggi, 9 giugno 2023, a Incisa Scapaccino, nell’Astigiano.

Quando i carabinieri del comando provinciale di Asti sono entrati nell’appartamento in via XX Settembre hanno trovato la vittima, una donna 50enne, senza vita. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, 50 anni anche lui, dopo essersi reso conto di quello che aveva fatto avrebbe tentato di togliersi la vita.

Il 50enne, secondo quanto riporta l’Ansa, soffriva di depressione: è stato trasportato in ospedale ad Asti ed è piantonato dai carabinieri. Intanto nell’appartamento in via XX Settembre sono in corso i rilievi del nucleo operativo dei carabinieri di Asti. Sul posto anche il magistrato di turno.