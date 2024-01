Assalto a un portavalori nel sassarese: spari alle guardie giurate e auto in fiamme

Caccia a un commando che oggi ha rapinato un portavalori in provincia di Sassari. Gli otto uomini armati hanno aperto il fuoco contro il furgone prima di fuggire con il bottino. L’assalto è avvenuto intorno alle 8 di stamattina sulla statale 131, all’altezza del bivio per Siligo. I banditi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Uno dei vigilantes è rimasto ferito a una gamba, colpito da uno sparo esploso dal commando e un altro è stato vittima di un trauma cranico a seguito tamponamento. Colpito anche uno dei malviventi, la cui sorte ancora non è nota. Nel’assalto sono rimasti feriti anche diversi automobilisti, coinvolti in un maxi tamponamento. Nell’area è scattato il piano anti rapina con posti di blocco in tutta la provincia. Si è anche levato un elicottero della polizia che sta sorvolando la zona.

Secondo quanto ricostruito finora, i banditi hanno bloccato il furgone con un autocompattatore dei rifiuti e con un altro mezzo, che hanno poi dato alle fiamme per coprirsi la fuga. Sono scappati in direzione di Mores a bordo di un pick-up e di un’auto che sono stati trovati poco dopo bruciati in una strada secondaria.