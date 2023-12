Assalto a portavalori, chiuso un tratto dell’A4: ladri in fuga. Colpo anche in Sardegna

Un tir messo di traverso, gli spari e la fuga. Due assalti a portavalori stamattina hanno bloccato la viabilità al Nord Italia e in Sardegna.

Il primo assalto è avvenuto stamattina sull’A4 Torino-Milano. Intorno alle 6:30 nei pressi del ponte sul Ticino una banda ha bloccato l’autostrada con un mezzo pesante messo di traverso alla carreggiata, nella direzione del capoluogo lombardo, e gettando chiodi sul manto stradale.

L’autista del portavalori è riuscito ad evitarlo e a dare l’allarme e gli uomini armati sono riusciti a fuggire. Avevano anche sparato dei colpi di arma da fuoco, senza fortunatamente ferire nessuno.

L’autostrada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, mentre sono in corso gli accertamenti della polizia di Novara per stabilire l’esatta dinamica della scampata rapina. La polizia stradale sta cercando gli autori della tentata rapina in Piemonte e in Lombardia.

Un secondo assalto è avvenuto in Sardegna, sulla statale 125 all’altezza di Tertenia, in Ogliastra. Poco prima delle 8, un gruppo di uomini armati ha costretto un grande camion che trasportava auto a fermarsi. Hanno messo il mezzo di traverso e sparato ai pneumatici, bloccando poi un furgone portavalori diretto a Cagliari. Prima di fuggire, i rapinatori hanno cosparso il mezzo blindato di benzina e lo hanno incendiato. Non è ancora chiaro se siano riusciti a portare con sé la refurtiva. Anche in questo caso la statale è stata chiusa al traffico. Sul posto i carabinieri di Jerzu e il personale del 118.