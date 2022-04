Assalto alla Cgil, altre cinque custodie cautelari: arrestato il leader No Vax Franzoni

La Digos di Roma, su richiesta della Procura, ha eseguito una ordinanza del gip di applicazione di cinque misure cautelari per l’assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre. C’è anche Nicola Franzoni, noto per l’appartenenza a movimenti No-Vax e di estrema destra, tra le persone sottoposte a misura cautelare. Nei confronti dell’uomo il gip di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le misure che si aggiungono alle 25 già precedentemente eseguite nell’ambito della medesima attività di indagine.

Franzoni è noto per l’appartenenza a movimenti della galassia dei No Vax e nell’area dell’estrema destra. Oltre devastazione e saccheggio aggravato, è gravemente indiziato di istigazione a disobbedire alle leggi e violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Deciso per altri due il divieto di allontanamento da casa dalle 17 alle 22 e per altri due anche l’obbligo di firma.