Assalto a portavalori sull’A1 con spari e esplosioni. Caccia ai rapinatori | VIDEO

Un assalto a un portavalori con spari, esplosioni, auto incendiate ieri sera ha diviso in due la rete autostradale italiana, bloccando per diverse ore l’A1 nei pressi di Modena. L’assalto, avvenuto intorno alle 20:20 all’altezza di San Cesario, fra i caselli di Valsamoggia e di Modena sud, non ha provocato feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori, il cui tentativo sarebbe andato a vuoto, hanno inizialmente messo dei chiodi sull’asfalto per fermare il traffico e il portavalori. Poi hanno dato alle fiamme due auto, dopo aver fatto scendere i conducenti minacciandoli con armi da fuoco e hanno costretto due camionisti a mettere di traverso i propri mezzi per fermare il traffico. Dall’area si è levata una colonna di fumo visibile da diversi chilometri, mentre i testimoni hanno dichiarato di aver avvertito il rumore di esplosioni e alcuni spari. È intervenuto immediatamente l’elicottero del 118 accompagnato da ambulanze, anche se nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

Sono in corso le ricerche dei membri della banda, composta da nove uomini armati, che secondo i testimoni sarebbe fuggita in direzione di Bologna. Il tratto dell’autostrada è stato riaperto intorno alle tre di stanotte.