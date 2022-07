“Aspetto le scuse, agiremo per vie legali”: la preside dell’alberghiero parla del caso Concita De Gregorio

Secondo Concita De Gregorio, il premier dimissionario Mario Draghi ieri ha assunto “un tono da titolare di cattedra ad Harvard che è finito in un alberghiero di Massa Lubrense”. Si è espressa così la conduttrice a “In Onda” su La7.

Un modo di definire lo stato delle cose che ha scosso un po’ tutti, in primis la preside Amalia Mascolo, dirigente dell’Istituto Polispecialistico “San Paolo” che si divide in quattro plessi: due tecnici turistici, uno a Sorrento e uno proprio a Massa Lubrense, un altro turistico a Sant’Agnello e un alberghiero a Sorrento.

La scuola, ovviamente, si è sentita presa in causa e fortemente toccata dalle parole della De Gregorio. “Si tratta di parole fortemente degradanti e totalmente errate dal punto di vista pedagogico. Abbiamo intenzione di fare rete con altri istituti alberghieri e procedere per vie legali”, ha esordito la DS, infuriata, che ha usato termini molto forti parlando dell’accaduto.

“Noi lavoriamo, ci facciamo in quattro per i nostri istituti e poi arriva la prima che capita e ci offende. Non capisco questi continui attacchi – continua la Mascolo – contro gli istituti professionali, siamo stanchi. Si tratta di un intervento assolutamente gratuito di cui non comprendo la ragione”.