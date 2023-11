Ascolti, la Rai affonda: per la prima volta Mediaset supera stabilmente la tv di Stato

Per la prima volta la Rai ha perso il primato degli ascolti. È accaduto nelle prime sette settimane della stagione autunnale, quando, secondo quanto riporta La Repubblica, la tv di Stato è stata superata stabilmente da Mediaset.

I palinsesti decisi dai nuovi vertici di viale Mazzini non hanno convinto il pubblico che, secondo un’elaborazione di Studio Frasi su dati Auditel, sta abbandonando i canali Rai. Dal 10 settembre al 28 ottobre, Mediaset ha fatto registrare uno share del 38,45 percento nell’arco dell’intera giornata, rispetto al 35,37 della tv pubblica. Un sorpasso dovuto agli oltre 200mila gli spettatori che hanno abbandonato la Rai, rispetto ai 21mila che hanno lasciato le reti Mediaset.

“L’editore Rai fa meno audience di Mediaset perché perde di più sia in prima serata che nella media dell’intera giornata. Un risultato che prescinde dalla circostanza che uno ha tredici canali e l’altro sedici (tre, kids, in comproprietà)”, ha dichiarato l’analista Francesco Siliato.

In generale Rai1 resta il canale più visto, tallonato da Canale5, che non è mai stato così vicino alla rete ammiraglia. Italia1 ha invece superato Rai2 e, in prima serata, anche Rai3.

Tra il 10 settembre al 31 ottobre, il Tg1 delle 20 si è confermato ancora al primo posto con il 24,5 percento, nonostante abbia perso più di un punto e mezzo di share, pari a 415mila spettatori. Il Tg3 ha perso 0,07 punti percentuali, attestandosi al 12,97 percento, mentre il Tg2 è crollato al 5,54 percento. Colpa, secondo i giornalisti del Tg, dei risultati deludenti del “Mercante in fiera”, condotto da Pino Insegno, che da solo ha perso 158mila spettatori. La redazione ha espresso “severa preoccupazione per i risultati d’ascolto del programma che precede l’edizione delle 20,30, una situazione per noi molto penalizzante”.

Male anche “Avanti popolo”, nuovo talk del martedì condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3, che ha visto un crollo del 40 percento di audience rispetto a un anno fa, quando andava in onda “CartaBianca”.

“La volta buona”, condotto da Caterina Balivo su Rai1, ha perso quasi 3 punti di share (270mila spettatori) rispetto al programma condotto nella scorsa stagione da Serena Bortone. Anche “Agorà”, su Rai3, passato alla conduzione di Roberto Inciocchi, ha perso più di un punto rispetto al passato, quando a condurre era Monica Giandotti.