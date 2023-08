Meteo: arriva il fresco con il ciclone Circe. Da giovedì maltempo e temporali su tutta Italia

Dopo il caldo degli ultimi giorni l’Italia si prepara a vivere una breve pausa dall’estate: secondo le previsioni meteo, infatti, sta per arrivare sulla Penisola il ciclone ribattezzato Circe che porterà temporali e maltempo con grandine e vento oltre ad un sensibile abbassamento delle temperature fino a 12 gradi, in particolare al Nord. Ma la tendenza a un clima più autunnale sarà presente ovunque nel corso del prossimo weekend.

Complice l’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa, a partire da giovedì 3 agosto in tutta Itala, ma in particolare al Nord, ci sarà un abbassamento delle temperature, che si terranno sotto i 30 gradi centigradi. Il ciclone Circe trasformerà l’estate in autunno, con temporali associati a probabili grandinate e colpi di vento sulle regioni settentrionali. Occhi puntati soprattutto su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Stop al caldo subito ad inizio agosto. Non è una cattiva notizia, l’anticiclone africano non mancherà a nessuno, ma gli eventi meteo tra giovedì e sabato potrebbero risultare violenti: non escludiamo nuovamente la formazione di supercelle temporalesche, ci saranno colpi di vento, grandine, una spolverata di neve sulle Alpi oltre i 2400 metri e, entro sabato, un crollo diffuso delle temperature di 10-12 gradi.

Insomma, prepariamoci all’arrivo di Circe: nelle prossime ore avremo ancora caldo al Sud, vento al Centro e qualche temporale al Nord, domani sarà una giornata di transizione con tanto sole ovunque e con l’inganno di una situazione stabile e tranquilla per più giorni; un vero e proprio inganno perché poi improvvisamente da giovedì cambierà tutto ad iniziare dal Nord.

La fase temporalesca, però, non durerà molto, per buona pace di coloro che partiranno per le vacanze estive: dopo il 12 agosto, quindi poco prima di Ferragosto, l’anticiclone africano farà il suo ritorno sull’Italia.