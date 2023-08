“Botte e minacce da mesi”: arrestato ex corteggiatore di “Uomini e donne” dopo la denuncia della fidanzata

Accusato di aver picchiato e minacciato di morte la fidanzata di appena 19 anni. Il 45enne Marco Arduini, ex corteggiatore di “Uomini e donne”, è stato arrestato per maltrattamenti aggravati nella serata di ieri, giovedì 3 agosto.

A denunciare l’uomo è stata la giovane fidanzata, che a fine luglio ha accusato il 45enne di averla sottoposta a violenze, maltrattamenti e minacce di morte fin dallo scorso aprile.

Dopo i riscontri, i carabinieri lo hanno arrestato, eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del pubblico ministero, Davide Ercolani. Originario di Roma, Arduini aveva partecipato alla trasmissione di Canale 5 nel 2018.

Per mesi, avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente la giovane, con cui lavorava in un noto albergo di lusso di Riccione, prendendola a calci e pugni.

In uno degli episodi riportati dal Corriere della Sera, l’avrebbe buttata a terra tirandole i capelli per poi prenderla a puglni sulle braccia e sulla schiena. “Ti spacco la faccia, ti cavo gli occhi, stasera va a finire male”, le avrebbe urlato una volta. In un altro caso le avrebbe morso il viso, minacciandola con coltelli e cinture. “Ti sfiguro, quando andrai in giro nessuno ti riconoscerà”, una delle frasi citate.

In un’occasione l’avrebbe attaccata spalle al muro, afferrandola per il collo e sollevandola verso l’alto, fino a farle uscire il sangue dal naso. In numerosi casi, l’uomo si sarebbe inoltre presentato di fronte all’istituto del riminese frequentato dalla giovane, per pedinarla e tagliarle la strada.