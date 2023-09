L’attore spagnolo Gabriel Guevara è stato arrestato questa notte a Venezia. Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale da parte della Francia per violenza sessuale. Gabriel Guevara avrebbe dovuto partecipare questa mattina a una conferenza stampa e a una premiazione al Lido.

L’organizzazione del Premio Filming Italy Best Movie Award ha sospeso in via cautelativa qualsiasi riconoscimento, in attesa che venga accertata la natura dei fatti che lo riguardano e con la completa fiducia “che la giustizia che farà il suo corso”.

Gabriel Guevara è un teen idol grazie a Prime Video. È lui infatti il protagonista del film È Colpa Mia? che sta spopolando.

Nato in Spagna nel 2001, Gabriel Guevara ha debuttato nel mondo della recitazione nel 2018 prendendo parte al cast del remake spagnolo di Skam. Successivamente è apparso nel film Charter e nello stesso anno ha lavorato anche alla serie Señoras del (h)AMPA e allo show HIT. È anche nel cast del film Bosè dedicato alla vita di Miguel Bosè.

*notizia in aggiornamento