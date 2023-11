“Se non torni con me fai la fine di Giulia”: arrestato 64enne per minacce alla sua ex

“Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione”. Con queste parole minacciose, un chiaro richiamo alla tragedia di Giulia Cecchettin, un 64enne di Priolo Gargallo si è rivolto alla sua ex compagna. L’uomo è stato arrestato dalla polizia.

Nei suoi confronti è stato eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip di Siracusa, con uso del braccialetto elettronico per atti persecutori.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso pochi giorni dopo la denuncia della vittima su aggressioni verbali, pedinamenti e molestie a cui era sottoposta dall’uomo.

Pochi giorni fa per un episodio simile era stato arrestato un diciottenne ad Aosta. Il giovane si era rivolto alla sua fidanzata minorenne minacciandola di farle fare la “stessa fine di Giulia Cecchettin”.