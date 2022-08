Arezzo, donna aggredita dal compagno chiama la polizia. L’uomo prende a morsi gli agenti: arrestato

Una donna di 55 anni è stata aggredita dal compagno ad Arezzo, il 29 agosto scorso. “Sono in pericolo, venite ad aiutarmi”, ha detto in una telefonata alle forze dell’ordine, come riportato da Fanpage. Quando i poliziotti sono arrivati, l’uomo si è scagliato contro di loro: ha preso a morsi uno degli agenti – che è stato soccorso dal 118 – e ne ha ferito un altro. L’aggressore, che ha 47 anni, è stato fermato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e non per maltrattamenti in famiglia. Per lui non è stato disposto il carcere e dovrà rimanere agli arresti nell’appartamento di una parente.

Quando è arrivata la polizia, l’uomo era ubriaco. I due stavano insieme da vent’anni e già in passato c’erano stati episodi di violenza che la compagna non aveva mai denunciato alle forze dell’ordine. L’accusa aveva chiesto la misura cautelare più restrittiva ma il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in un altro appartamento diverso da quello in cui vive la donna.