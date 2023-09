Correvano troppo in auto nelle vicinanze della fermata dell’autobus, e per questo li ha rimproverati. Un 19enne è stato aggredito e picchiato in strada ad Anzio, in provincia di Roma. Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Sul caso indaga la polizia, secondo la quale il 19enne avrebbe avuto una discussione coi suoi aggressori prima del pestaggio. Il 19enne dopo le botte è stato anche investito.

Testimoni hanno riferito che il ragazzo li avrebbe rimproverati perché stavano sfrecciando con l’auto nelle immediate vicinanze di una fermata del bus. A quel punto i ragazzi a bordo, due o forse tre, si sarebbero fermati con l’intenzione di dargli una lezione. Scesi dall’auto hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni facendolo cadere a terra. Al pestaggio hanno assistito diversi passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Temendo l’arrivo della polizia gli aggressori sono risaliti sulla loro macchina e sono scappati investendo il ragazzo alle gambe. Fondamentale per ricostruire l’accaduto e risalire agli aggressori e pirati della strada sarà la visione dei video delle telecamere di sorveglianza della zona. Il 19enne ora è in gravi condizioni all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.