Bloccata per strada e violentata mentre rientra a casa: è caccia all’uomo

Bloccata in strada, portata in una zona isolata e violentata. È quanto accaduto ieri sera a una ragazza di 19 anni di Anzio, sul litorale romano, aggredita mentre rientrava a casa a piedi. Messo in fuga dalle sue urla, il violentatore è ora bersaglio di una vera e propria caccia all’uomo.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, la giovane era da poco scesa dall’autobus su via Nettunense e stava camminando verso la sua abitazione a corso Italia, una zona considerata ad alta densità criminale, quando è stata bloccata da un senzatetto, uscito da uno degli immobili fatiscenti presenti su una strada laterale. L’umo l’avrebbe spinta in una zona isolata dove si è poi consumata la violenza, prima di essere spinto alla fuga dalle urla della 19enne. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Roma e degli agenti del commissariato di Anzio, che sarebbero già risaliti all’identità del presunto aggressore.