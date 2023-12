Esce per fare la spesa in Trentino e si ritrova contromano in autostrada in provincia di Bergamo

Dal Trentino al bergamasco, un vaggio di oltre 13 ore finito contromano in autostrada. Un uomo di 84 anni, residente di un piccolo comune nella provincia di Trento, è stato fermato dalla polizia stradale mentre percorreva contromano l’A4, all’altezza di Capriate San Gervasio (Bergamo).

L’anziano, secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, era in stato confusionale ed era convinto di trovarsi su una strada normale. Era partito di casa intorno alle 8 di mattina per andare a fare la spesa vicino a casa. Quando gli agenti lo hanno fermato erano le 19.30. Spaventato dai fari delle auto che gli venivano incontro, non sapeva spiegare come era arrivato lì.

Durante il viaggio ha provocato un solo incidente, fortunatamente senza feriti. Un automobilista 34enne, di ritorno da Trento, stava procedendo verso Milano quando, all’altezza di Dalmine, ha dovuto sterzare bruscamente per evitare la Twingo ed è finito contro l’auto di una ragazza.

Dopo l’incidente, la polizia stradale si è messa alla ricerca dell’auto del pensionato che, secondo quanto ricostruito, avrebbe fatto inversione di marcia due volte, a Dalmine e a Capriate. Non è chiaro quanto distanza abbia percorso sull’A4, dato che non aveva con sé alcun biglietto. Nelll’auto gli agenti hanno invece trovato le buste della spesa fatta diverse ore prima in un supermercato della provincia di Trento.

L’uomo è stato accompagnato in caserma, dove il figlio è poi andato a riprenderlo. Per l’anziano è scattata la revoca della patente, che gli era stata rinnovata fino al 2025, e una multa da 2.046 a 8.186 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.