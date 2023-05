Another Coffee Stories: un’iniziativa di solidarietà per sostenere l’Emilia-Romagna dopo le alluvioni

Another Coffee Stories, una casa editrice appassionata di letteratura, ha lanciato oggi un’iniziativa speciale per offrire sostegno e solidarietà all’Emilia-Romagna, una regione colpita da gravi alluvioni nelle ultime settimane. Questa iniziativa dimostra l’impegno della casa editrice nel promuovere la cultura e nell’aiutare le comunità che hanno subito avversità.

Another Coffee Stories, fondata nel dicembre 2020, si è rapidamente affermata come un punto di riferimento nel panorama editoriale nazionale. La casa editrice si è distinta per la sua vasta gamma di pubblicazioni che spaziano dalla narrativa al saggio, dalla poesia all’arte, contribuendo alla diffusione della cultura e alla scoperta di nuovi talenti italiani e non solo.

L’Emilia-Romagna, una regione con una ricca tradizione letteraria e artistica, è stata duramente colpita dalle recenti alluvioni. Another Coffee Stories sente una profonda connessione con questa terra, di cui molti dei suoi autori e collaboratori ne fanno parte, e ha deciso di intraprendere un’azione concreta per supportare la comunità locale durante questo periodo di difficoltà.

L’iniziativa lanciata oggi dalla casa editrice prevede diverse azioni mirate. In primo luogo, Another Coffee Stories organizzerà incontri letterari e presentazioni di libri nelle città emiliano-romagnole più colpite dalle alluvioni. Questi eventi mirano a promuovere la cultura e a creare un legame tra autori, lettori e appassionati di letteratura, offrendo una piattaforma di espressione per la creatività e contribuendo a rafforzare il tessuto culturale della regione.

Inoltre, i proventi delle vendite di una selezione di libri pubblicati da Another Coffee Stories sarà devoluta a associazioni e progetti che si occupano di ricostruzione e sostegno alle comunità locali dell’Emilia-Romagna più colpite. Questo sostegno finanziario contribuirà a finanziare le attività di ricostruzione e a fornire assistenza alle persone coinvolte nella tragedia.

Infine, Another Coffee Stories organizzerà un corso speciale di scrittura online, gratuito e aperto a tutti gli autori emiliano-romagnoli che vorranno condividere le loro esperienze e le loro emozioni legate alle alluvioni. Il concorso offrirà loro l’opportunità di esprimersi e di far conoscere la propria voce al pubblico più ampio, affinando le tecniche di scrittura creativa.

Another Coffee Stories invita tutti coloro che amano la cultura e desiderano contribuire al sostegno dell’Emilia-Romagna a partecipare a quest’iniziativa. L’unione delle forze, attraverso la cultura e la solidarietà, sarà un fondamentale passo avanti per ricostruire e valorizzare la regione.

In conclusione, Another Coffee Stories dimostra ancora una volta il suo impegno verso la diffusione della cultura e la promozione degli autori emergenti, ma soprattutto si distingue per la sua volontà di essere presente e di offrire un aiuto concreto in momenti di difficoltà. “L’Emilia-Romagna, con la sua ricca storia e cultura, merita di essere sostenuta e valorizzata, e la casa editrice si impegna a fare la propria parte, affinché la regione possa rialzarsi più forte di prima, attraverso le parole e il sostegno della comunità letteraria.” – queste le parole della fondatrice Anna Giada Altomare.

Corri anche tu sul sito www.anothercoffeestories.com e partecipa all’iniziativa ordinando un libro a sorpresa!