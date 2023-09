Annuncia il suicidio e sparisce, dopo 10 anni viene ritrovato in Grecia. Aveva abbandonato due figlie

Aveva finto il suicidio ed era andato a vivere in Grecia. La famiglia di Adamo Guerra lo ha scoperto a dieci anni dalla improvvisa scomparsa, avvenuta a luglio 2013 quando il 56enne imolese aveva abbandonato due figlie annunciando che si sarebbe tolto la vita. A ritrovarlo è stata la trasmissione “Chi l’ha visto?” dopo che aveva chiesto e ottenuto l’iscrizione nelle liste dell’Associazione degli italiani residenti all’estero (Aire).

Il 56enne vive ora a Patrasso, la destinazione del traghetto su cui si era imbarcato dieci anni fa. “Ho pensato si fosse buttato giù dal traghetto, caduto in brutti giri, preda degli strozzini”, ha raccontato in tv l’ex moglie Raffaella Borghi.

L’uomo aveva scrito tre lettere per scusarsi e annunciare che si sarebbe tolto la vita. “Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo. Restano ancora alcuni anni difficili”, recitava la lettera che aveva inviato ai genitori dopo aver trascorso un fine settimana con le figlie di 12 e 16 anni a un torneo di pattinaggio artistico. Gli altri messaggi li aveva inviati a un collega e all’ex moglie.

Per Raffaella Borghi sono stati anni complicati, in cui ha dovuto affrontare con le figlie il trauma della scomparsa del padre. Di volta in volta l’ex moglie veniva chiamata per riconoscere oggetti ritrovati in mare, fino all’archiviazione dell’indagine nel 2015 come “presumibile suicidio”. “Avevo questo pallino. C’è un papà e un papà non può dire me ne vado”, ha detto la donna.

La svolta è arrivata quando la donna ha deciso di divorziare. L’avvocato ha così scoperto che Guerra aveva chiesto e ottenuto l’iscrizione ai registri dell’Aire a febbraio del 2022. Grazie al lavoro dell’associazione Penelope e di “Chi l’ha visto?” è stato ritrovato proprio a Patrasso. A fermarlo è stato l’inviato Francesco Paolo Del Re, che quando se lo è trovato di fronte gli ha chiesto se fosse il signor Adamo. “Sì”, la risposta. “Noi pensavamo che fosse morto”, ha aggiunto il giornalista, a cui Guerra ha tentato goffamente di replicare: “Facciamo che non mi avete mai trovato e finisce qui”.