L’attrice Anna Foglietta denuncia il degrado a Roma: “Pretendo rispetto”

Anna Foglietta ha deciso di denunciare sui social il degrado in cui versa la città di Roma. Di ritorno da un viaggio in Messico, l’attrice ha osservato: “Città del Messico (25 milioni di abitanti) è più pulita di casa mia. Giardinieri ovunque. Torno a Roma e vedo tratti di stradine ripulite dopo anni di incuria. Ma siete seri? Da cittadina che paga tutto PRETENDO rispetto!”.

L’attrice ha pubblicato diversi video per denunciare ciò che ha visto al suo ritorno nella Capitale: “Roma, 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona”. E ancora: “Questo video l’ho girato pochi minuti fa. Si tratta di un un parco del centro. Ogni giorno posterò quello che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto nei confronti della mia persona e di Roma. #orabasta”.

“La città è in uno stato vergognoso, parlare con i turisti è imbarazzante. Cosa ci faccio con il Colosseo se non posso portare i miei figli al parco?”, ha attaccato ancora la Foglietta, rilanciando lo slogan elettorale del sindaco Gualtieri: “Roma ogni giorno”. “#romaognigiorno, sindaco Gualtieri?”, ha scritto polemicamente l’attrice.

“Se citi Milano ti dicono che è un ottavo di Roma, se citi Parigi ti dicono che loro hanno fatto la rivoluzione, se citi Londra ti dicono che le case sono sporche. Non ce la facciamo proprio ad ammettere che abbiamo un grosso problema e che ci sono esempi virtuosi. Bah”, ha risposto Anna Foglietta a un commento.

Sullo sfogo di Anna Foglietta è intervenuta l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi: “Grazie per la segnalazione ma il post che hai pubblicato riguarda una piccola parte interdetta al pubblico che è all’interno del Parco della Resistenza, come si capisce bene dal nostro video. Non si tratta affatto dell’intero parco ma di un’area non accessibile, in attesa di essere assegnata al gestore di una giostra dove, evidentemente, sono entrate delle persone non autorizzate che hanno causato danneggiamenti e sporcizia. Adesso quella porzione di verde è di nuovo pulita, come lo è anche il resto del parco, già oggetto di interventi vari e di sfalcio 10 giorni fa”.

Poi ha concluso: “Cara Anna, stai pure tranquilla, l’Amministrazione sta combattendo con convinzione contro il degrado, come dimostra anche la recentissima inaugurazione proprio in questo parco della nuova area ludica con anche la presenza di una partecipatissima iniziativa dell’Estate romana. Noi stiamo cercando di risollevare questa città da più di un decennio di abbandono grazie all’aiuto di tutti i cittadini. Soprattutto se hanno le informazioni corrette”.