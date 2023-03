Angelus, Papa Francesco: “Dolore per la tragedia di Cutro”

“I trafficanti di uomini siano fermati”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus di oggi, domenica 5 marzo 2023, in Piazza San Pietro in merito alla tragedia di Steccato di Cutro (Crotone), dove, nel naufragio di un barcone di migranti, sono morte almeno 70 persone, tra cui anche molti bambini.

“Esprimo il mio dolore per la tragedia nelle acque di Cutro, prego per le vittime, i familiari e i sopravvissuti, esprimo apprezzamento alla popolazione locale e alle istituzioni per l’accoglienza e la solidarietà mostrata – le parole del Pontefice -. Rinnovo il mio appello perché non si ripetano più queste tragedie. I trafficanti di uomini siano fermati e i viaggi della speranza non si trasformino più in acque della morte. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere”.