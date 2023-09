Angelina Mango: “Possibile che debba avere paura a uscire sola? Indosso la tuta invece dei leggins”

Angelina Mango ha scritto un tweet in cui raccontava della paura di camminare di sera, da sola, per strada. La tempistica non è casuale, visto i casi di femminicidio che hanno caratterizzato queste settimane.

Angelina Mango, che è partita non da una violenza subita, ma dalla paura che vive trovandosi a camminare sola per strada, alla decisione di vestirsi non come vuole, ma come pensa che sia meno visibile e pericoloso, perché uno dei luoghi comuni più ascoltati contro le vittime è l’essersela cercata essendo vestita in un certo modo.

La cantante ha scritto su X (l’ex Twitter) questo messaggio: “Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. è possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”. Sono state migliaia le risposte da parte dei fan, ma anche di colleghe come Paola Turci che, amaramente, ha scritto: “Di generazione in generazione”, a racontare un continuum che purtroppo non si riesce a spezzare, che si aggiunge a tantissime testimonianze di ragazze e donne che hanno condiviso le stesse paure quando si trovano a camminare da sole.