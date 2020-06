È morto Don Andrea Veggio, avrebbe compiuto 97 anni ad agosto

Si è spento Don Andrea Veggio, avrebbe compiuto 97 anni il prossimo 28 agosto. Monsignore bresciano e vescovo ausiliare di Verona, è venuto a mancare ieri mattina, alla Casa per sacerdoti di Negrar. Da alcuni mesi, le sue condizioni di salute non erano delle migliori, ma nulla a che vedere con il Covid-19.

Andrea Veggio, nato a Manebra del Garda, venne ordinato sacerdote il 29 giugno del 1947, dal vescovo Girolamo Cardinale. Svolse i primi tre anni di ministero a Dossobuono come cooperatore e per un anno divenne l’assistente del Collegio vescovile. Nel 1951, Veggio fu chiamato in seminario dapprima come vicedirettore (per un triennio) e poi come direttore spirituale del Seminario di Roverè.

Per 15 anni è stato arciprete-abate di Isola della Scala, dal 1962 poi è arrivata la nomina a canonico onorario del Capitolo della Cattedrale, acquisendo il titolo di monsignore. In seguito, è tornato a Verona ed è stato nominato rettore generale del seminario vescovile e degli Istituti diocesani di formazione ecclesiastica. Nel 1972, il venerabile vescovo Carraro lo nominò pro-vicario generale, dopo quattro anni poi vicario generale della Diocesi. Nel 1983, il papa Giovanni Paolo II lo ha eletto vescovo ausiliare di Verona, assegnandogli la sede titolare di Velia. Raggiunti i limiti di età, ha poi rinunciato all’ufficio di vescovo ausiliare nel 2001.

La cerimonia funebre di Don Andrea Veggio, che tutti chiamavano “il pastore dal cuore grande e umile”, si svolgerà martedì 9 giugno presso la Cattedrale di Verona.

