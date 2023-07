Andrea Purgatori, si indaga sugli ultimi quattro mesi: convocati in procura 12 testimoni

Sono almeno 12 i testimoni convocati dalla procura di Roma nelle indagini sulla morte di Andrea Purgatori. Lo riporta La Repubblica, secondo cui si tratta di persone considerate “informate sui fatti”, in grado cioè di ricostruire gli ultimi quattro mesi del celebre giornalista, morto lo scorso mercoledì 19 luglio.

Dopo la denuncia dei familiari del giornalista, i pm stanno indagando per chiarire se la diagnosi e la terapia approntata siano state corrette ed appropriate. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e il sostituto Giorgio Orano sentiranno i due medici iscritti al registro degli indagati: il professor Gianfranco Gualdi, radiologo e il suo collaboratore Claudio Di Biasi, oltre ai familiari del giornalista e conduttore di La7 e ogni altra persona che ha avuto a che fare con la storia clinica di Purgatori, come l’oncologo Fabio Marchetti e il professor Alessandro Bozzao, il docente de La Sapienza che ha contestato la diagnosi iniziale di Gualdi.

I carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (Nas) stanno intanto acquisendo cartelle cliniche e altri documenti dalle strutture sanitarie a cui si è rivolto il giornalista, come le cliniche Villa Margherita, Pio XI e Paideia e gli ospedali San Pietro Fatebenefratelli e Umberto I, dove Purgatori è stato portato lo scorso 8 luglio.

Gli inquirenti attendono anche l’esito della tac, eseguita oggi dai medici del Policlinico Tor Vergata, e dell’autopsia che inizierà domani.