È morto Andrea Giacobazzi, l’ispiratore di “Colpa d’Alfredo” di Vasco Rossi: “Mi è sempre stato vicino”

È morto Andrea Giacobazzi, l’ispiratore di “Colpa d’Alfredo” di Vasco Rossi

È morto all’età di 67 anni Andrea Giacobazzi, amico di Vasco Rossi nonché ispiratore di una delle canzoni più celebri del rocker di Zocca, Colpa d’Alfredo.

Giacobazzi, che secondo la stampa locale è deceduto a causa di alcune complicazioni in seguito a un’operazione, è stato ricordato da Vasco Rossi che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Caro Ciciui… mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Wiva Andrea Giacobazzi (colpa d’Alfredo)”.

“Andrea è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi.. non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva” ha scritto ancora il cantante.

Vasco Rossi, poi, ha concluso: “Lui è stato tra i primi ad avere la ‘visione’ di quello che poi è diventato Modena Park”.

Secondo quanto raccontato da Vasco Rossi in passato Andrea Giacobazzi era l’Alfredo della canzone che con i suoi “discorsi seri e inopportuni” gli aveva fatto perdere l’occasione di uscire con una ragazza conosciuta in una discoteca di Modena, lo “Snoopy”.

“Vasco venne da noi. Stava a duemila per l’emozione, voleva accompagnarla a casa. Io iniziai a parlargli dicendo che, visto che doveva arrivare a Misano dove la sera avrebbe dovuto suonare, era meglio se partiva in tempo utile per non rimanere imbottigliato nel traffico. Questi erano ‘i discorsi seri e inopportuni che gli hanno fatto sciupare tutte le occasioni'” ha raccontato di recente lo stesso Giacobazzi.