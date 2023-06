Ancora sangue sulle strade di Milano: ennesima ciclista travolta e uccisa da una betoniera

Ancora un incidente mortale a Milano, dove una donna di circa 60 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera mentre era in bicicletta. L’impatto è avvenuto in piazza Francesco Durante, non lontano da piazzale Loreto. Sul posto sono accorsi ambulanza e automedica che hanno subito rianimato e intubato la donna. Trasportata in codice rosso al Policlinico, la 60enne è morta poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi.

Secondo quanto riporta Milano Today, dalle prime informazioni pare che il camion stesse svoltando a destra mentre la donna in bici percorreva la strada da via Francesco Predabissi verso viale Lombardia. È possibile che al momento dell’impatto la ciclista stesse attraverso la via. All’incrocio il camion avrebbe agganciato la bici, trascinandola per una cinquantina di metri. Il conducente della betoniera, che non si era accorto di nulla, è stato avvertito da alcuni passanti che hanno assistito all’incidente e ha fermato il camion.

È solo l’ultimo caso di un incidente molto grave in città che coinvolge un mezzo pesante. Dopo lo schianto mortale in corso di Porta Vittoria del 20 aprile scorso, quando perse la vita la ciclista Cristina Scozia, la giunta Sala aveva annunciato una stretta sulla circolazione dei mezzi pesanti in città, da limitare e regolamentare.

Lo scorso febbraio la vittima era stata Veronica D’Incà, 38enne, schiacciata da un camion all’angolo tra viale Brianza e piazzale Loreto. Lo scorso autunno, Silvia Salvarani, insegnate di yoga, venne travolta e uccisa da una betoniera mentre attraversava i Bastioni di Porta Nuova. Ucciso da un camion anche Li Tianjao travolto da un camion alla Comasina a maggio di quest’anno.