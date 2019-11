Ancona, trovato in mare il cadavere di una giovane donna

Il cadavere di una ragazza è stato trovato in acqua ad Ancona. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti all’alba di sabato 23 novembre 2019, insieme agli operatori del 118 e alla Croce Gialla di Ancona, per recuperare il corpo, di fronte Isa Watch, nel capoluogo marchigiano. I soccorsi sono stati allertati da una chiamata giunta al 118 che segnalava la presenza di una persona in acqua, come riferisce Ancona Today. La ragazza non aveva documenti, e non si conoscono ancora le cause della morte. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna irlandese.

