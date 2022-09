“Anche se non ho le tette so allattare”: polemiche per il cartellone pubblicitario a Napoli

“Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta”. Fa discutere un cartellone pubblicitario spuntato a Napoli e presto rilanciato sui social. “Anche se non ho le tette so allattare”, recita la pubblicità di un negozio di abbigliamento per bambini, che mostra un uomo mentre allatta un bambino con il biberon, a torso nudo. Ad accompagnarlo una presunta citazione di Groucho Marx sull’uomo e la donna.

“L’immagine del maschio che è una donna che non ce l’ha fatta non è proprio corretta: se l’avessero detto a proposito delle donne mi sarei sentita offesa”, ha commentato la scrittrice Viola Ardone, citata da La Repubblica.