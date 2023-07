”Ammazza che belva”: Selvaggia Lucarelli stronca Francesca Fagnani per l’intervista a Facci

Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente Francesca Fagnani per l’intervista che quest’ultima ha fatto a Filippo Facci su ‘La Stampa’. In questi giorni infatti Facci è al centro di un’accesa polemica dopo le sue parole sulla ragazza che accusa il figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa, Leonardo Apache La Russa, di averla costretta ad avere rapporti intimi non consensuali con lui.

Secondo la Lucarelli, la Fagnani non avrebbe fatto le domande giuste a Facci, non lo avrebbe incalzato non solo sul caso in questione, ma neppure sulle tante cose scritte e dette in tv su altre donne nel corso degli anni (alcune francamente oltre la volgarità).

Condividendo alcuni stralci dell’intervista della Fagnani a Facci, Selvaggia, 48 anni, ha scritto in alcune Instagram Stories con un certo sarcasmo: “Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci”.

“‘Essere considerato un ses*ista’. E finische lì eh. Mica gli chiede conto delle cose che ha scritto in questi anni su colleghe e altre donne. Ammazza che belva”, ha poi aggiunto. Il riferimento alla “belva” è ovviamente legato al programma che la Fagnani conduce su Rai2, ‘Belve’.

Facci durante un recente articolo su ‘Libero’ ha descritto la ragazza che accusa il figlio del Presidente del Senato come “fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”.