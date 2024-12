Amazon, completata in Italia la prima consegna di un pacco tramite drone

È avvenuto in Italia il primo test europeo effettuato da Amazon per la consegna di pacchi tramite drone. Ieri, mercoledì 4 dicembre, un aeromobile e pilotaggio remoto ha consegnato una sveglia intelligente a un cliente che abita nelle immediate vicinanze del centro di distribuzione Amazon a San Salvo, in provincia di Chieti.

Si tratta del primo volo di prova del progetto “Prime Air” in Europa. Il colosso dell’e-commerce ha reso noto che sta collaborando con le autorità italiane per soddisfare tutti i requisiti necessari con l’obiettivo di lanciare il servizio nel corso del 2025.

Il test è stato realizzato con un drone MK-30, in grado di “spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli”, garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà.

Il velivolo pesa poco più di 36 kg, ha un raggio d’azione complessivo di 24 km tra andata e ritorno e può consegnare pacchi fino a 2,5 kg e mezzo, un peso che include il 90% degli articoli venduti da Amazon.

Il progetto prevede che i pacchi vengano caricati da un addetto sul drone nell’area di decollo e atterraggio, che si trova all’esterno del centro di distribuzione: i droni decollano da terra verso l’alto e poi utilizzano il volo alare per spostarsi tra il sito e il luogo di consegna scelto dai clienti; una volta giunti a destinazione, si abbassano senza atterrare e rilasciano il pacco da circa 4 metri di altezza.

Il test è stato svolto grazie all’autorizzazione e ai processi di certificazione di Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) in coordinamento con Enav (l’Ente nazionale per l’assistenza al volo). Il servizio – sottolinea Amazon – verrà avviato “solo una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie”.

