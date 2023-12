Paura in Alto Adige, alberi cadono su una seggiovia per le forti raffiche di vento: 7 feriti

Paura in Alto Adige a causa dei forti venti. Sette persone sono rimaste ferite a Racines, a seguito della caduta di alcuni alberi che hanno travolto una seggiovia. L’incidente si è verificato dopo le 14 sulla seggiovia a quattro posti che dalla stazione a valle di Racines porta fino a un albergo. Al momento dell’incidente erano presenti a bordo circa 60 sciatori.

L’impianto Racines-Giovo è formato da una seggiovia a quattro posti, che dalla stazione a valle di Racines porta fino all’albergo omonimo.

A causa dei venti, arrivati fino a 100 nodi, alcuni alberi sono caduti improvvisamente, travolgendo il cavo della seggiovia. Gli sciatori sono rimasti intrappolati per diverso tempo mentre le squadre di emergenza erano al lavoro per evacuarli, ricorrendo anche all’elicottero della protezione civile Pelikan 2, in difficoltà per il forte vento.

Sei dei feriti sono stati portati all’ospedale di Vipiteno mentre un altro sciatore, in condizioni più gravi, è stato portato all’ospedale di Bressanone.