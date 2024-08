La ciclista azzurra Alice Toniolli, 19 anni, cade e sbatte la testa durante la corsa: è in terapia intensiva

Alice Toniolli, 19 anni, giovane promessa del ciclismo italiano, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo una brutta caduta durante il Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto. L’atleta professionista – che l’anno scorso ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei Strada staffetta mista a Drenthe, in Olanda – non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto, quando la corsa era a circa metà del percorso. La ciclista della Top Girls Fassa Bortolo, originaria di Mezzocorona, in provincia di Trento, si trovava sul lato esterno del gruppo, che viaggiava a una cinquantina di chilometri orari su un rettilineo.

Toniolli ha improvvisamente perso il controllo della bicicletta ed è caduta sbattendo contro un muretto che costeggiava la strada. La giovane ha riportato fratture multiple alla testa e al torace.

Alice Toniolli, 19enne ciclista trentina campionessa

europea è ricoverata in gravi condizioni dopo aver violentemente battuto la testa contro un muretto nel corso di una gara femminile in provincia di Treviso pic.twitter.com/4Nz88JNWfb — Tg3 (@Tg3web) August 15, 2024

Ancora da chiarire le cause della caduta. Si ipotizza che la 19enne abbia toccato la ruota di un’altra ciclista, forse distratta nel tentativo di prendere la borraccia.

L’atleta è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Conegliano ma, a seguito dell’aggravarsi delle condizioni, è stata trasferita a quello di Treviso.

La gara è stata interrotta per consentire i soccorsi, poi è ripresa con un solo giro del circuito invece dei tre ancora da compiere. Ha vinto Elisa De Vallier, compagna di squadra di Toniolli, che ha dedicato la vittoria alla compagna di squadra.

La Federciclismo ha fatto sapere che il presidente nazionale Cordiano Dagnoni è in stretto contatto con il direttore sportivo, con i genitori della ragazza, e segue costantemente l’evolversi della situazione.

“Sono 52 anni che organizzo il Circuito dell’Assunta, da tre anche per le donne, e mai avevo visto un incidente così”, ha raccontato a SkyTg24 Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica e organizzatore della corsa. “Per fortuna avevamo sul posto un medico eccezionale che ha prestato le prime, fondamentali cure. Mi sono reso subito conto che era terribile, ora aspetto che si riprenda presto e con il medico andremo a trovarla”.

