Alessandro Basciano in aula per stalking nei confronti dell’ex Sophie Codegoni: “Non l’ho mai perseguitata”

Alessandro Basciano in aula per stalking nei confronti di Sophie Codegoni

Nella mattinata del 21 gennaio, Alessandro Basciano si è presentato in aula al Tribunale a Milano per l’udienza dell’appello presentato dalla Procura contro la decisione della gip di revocare la custodia cautelare nei suoi confronti per l’accusa di stalking nei confronti della sua ex Sophie Codegoni.

Antonio Pansa e l’aggiunto Letizia Mannella hanno nuovamente chiesto gli arresti domiciliari per il dj e personaggio televisivo dopo che l’influencer ha confermato le accuse.

Se Sophie Codegoni ha confermato quanto precedentemente dichiarato, Alessandro Basciano ha nuovamente respinto le accuse della ex compagna: “Non ci sono stati atti persecutori prima e non ce ne saranno neanche in futuro. C’è poco da aggiungere”.

“Abbiamo raccontato quelle che sono le nostre prove. Noi abbiamo mantenuto la linea del gip, l’ordinanza è stata molto chiara. Speriamo bene, dobbiamo aspettare la decisione, ci vorrà qualche giorno” ha dichiarato Basciano ai giornalisti.

Il dj ha poi aggiunto: “È incredibile come dei virgolettati della mia ex facciano più rumore rispetto a un’ordinanza chiara di un gip. È assurdo, ma piano piano la verità verrà fuori”.