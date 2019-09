Alessandria, muore di malaria una bambina di 7 anni

Una bambina di 7 anni è morta di malaria all’ospedale Infantile di Alessandria. La bambina, che viveva a Carbonara Scrivia nel Tortonese, in provincia di Alessandria, era stata ricoverata nel pomeriggio di venerdì 27 settembre all’ospedale infantile della città piemontese.

Dopo il ricovero è arrivata la diagnosi: la bambina aveva contratto la malattia in Africa, nel paese nativo della madre. Le sue condizioni si sono aggravate in breve tempo e la bambina è stata trasferita nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, ma le cure sono risultate vane. La bambina è morta nella giornata di domenica 29 settembre.

“La bambina è arrivata all’Infantile nel primo pomeriggio del 27 settembre in condizioni molto gravi: è stata effettuata in modo tempestivo la diagnosi di malaria ed è stata trasferita in terapia intensiva pediatrica per una terapia mirata. Nonostante l’alta professionalità delle cure e l’immediatezza degli interventi, la bimba è deceduta in serata”, si legge nella nota dell’ospedale.

“Il personale che ha assistito la piccola così come la Direzione dell’Azienda sono provati dalla vicenda e si uniscono al dolore della famiglia che ha sporto denuncia contro ignoti, e rimangono a disposizione alla collaborazione con le autorità competenti per comprendere lo svolgimento dei fatti”, si legge ancora.

Il padre della bambina morta di malaria ha presentato una denuncia per chiedere di accertare eventuali mancanze da parte dei sanitari.

Che cos’è e come si trasmette la malaria

La malaria è una malattia infettiva causata da un parassita chiamato Plasmodio. La malaria si trasmette esclusivamente attraverso le punture di zanzare infette (solamente il tipo Anopheles che però non è presente in Italia). Si tratta di una specie presente in Africa, in America Centrale e del Sud ed in Asia. Dopo la puntura, i parassiti della malaria si moltiplicano nel fegato, per poi andare a infettare i globuli rossi. I sintomi più frequenti sono febbre, mal di testa, tensione di muscoli nucali, brividi e sudorazione, talvolta nausea, vomito e diarrea. I sintomi di solito compaiono tra i 10 e i 15 giorni dopo la puntura della zanzara. Se non trattata con i farmaci appropriati, può portare alla morte.

Potrebbero interessarti “Sei violentabile”, ragazza di 17 anni palpeggiata e minacciata con una mannaia su un tram di Milano Romano è il “nonno dell’anno”: ogni giorno accompagna a scuola un bambino non vedente Due fratelli sono stati trovati morti dal padre in un hotel di Firenze: è giallo

Leggi anche: Malawi: lanciato il nuovo vaccino anti malaria