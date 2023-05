Alessandra Demichelis, l’avvocata influencer sospesa dall’Ordine: “Uno shock, ma non mi pento di nulla”

“È stata una batosta che non mi aspettavo, mi è stata inflitta una pena esemplare”. Alessandra Demichelis ha commentato così la sospensione di un anno e tre mesi per gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. In un’intervista a La Repubblica, la concorrente di Pechino Express ha annunciato battaglia contro l’ordine degli avvocati.

“Non è mai successo prima, anche perché ci sono casi di colleghi accusati di aver commesso reati penali (sic), fatti ben più gravi, puniti solo con qualche mese. Hanno davvero esagerato”, ha detto l’avvocata torinese, che dice di aver scoperto di avere “ben undici procedimenti disciplinari”.

“Devo capire che cosa mi abbiano contestato perché se si trattasse di accuse diverse allora rischierei persino la radiazione: visto che solo per un esposto mi hanno ficcato un anno e tre mesi, e che se arrivo a 5 anni sono fuori perché mi possono radiare, allora mi chiedo davvero dove vogliano arrivare… A questo punto potrebbero pure contestarmi un reato penale, tipo una rapina”, ha aggiunto scherzando. La legale si è poi detta dispiaciuta dell’accusa di “accaparramento della clientela”. “Non è nemmeno logico: ma chi si farebbe assistere da un avvocato sputtanato su tutti i giornali?”, ha ribadito Demichelis. Il suo sospetto è che i colleghi del consiglio di disciplina non fossero “davvero convinti” di una sospensione così lunga, ma siano stati guidati “dall’alto” nella loro decisione.

L’avvocata 34enne intende comunque ricorrere contro il provvedimento. “Ma quello che mi è successo mi ha portato a intraprendere una nuova battaglia: quella per l’abolizione dell’ordine”, ha aggiunto nell’intervista, in cui ha sottolineato che non intende abbandonare il suo lavoro. “Io non farei mai programmi come ad esempio il Grande Fratello vip, non mi interessa la tv, ma solo la professione forense”. Riguardo la sua esperienza a Pechino Express, dice di aver partecipato “perché sapevo che avrebbe dato fastidio a chi in quel momento mi aveva accusato per prima. Però è stata un’esperienza che mi ha permesso di stringere amicizie incredibili, come ad esempio quella con Federica Pellegrini”.

A ogni modo, dice non essere pentita di nulla: “certo però che ho avvertito lo shock del provvedimento e mi sono chiesta ‘adesso come ne esco?’, ‘cosa vogliano che vada a fare?’, ‘come camperò?’ Se mi avessero dato 5 mesi nessuno avrebbe potuto dire nulla invece così tutti sanno che assurdo. Ora aspettiamo le motivazioni, poi farò ricorso”.