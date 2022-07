Alberto Genovese, le nuove accuse: “Almeno sei le presunte vittime”

Sono almeno sei le violenze sessuali di cui l’imprenditore Alberto Genovese è sospettato, dopo che sono emersi altri due presunti stupri.

Le nuove accuse contro il fondatore di Facile.it vengono da una ragazza italiana e da una di origini straniere, che si aggiungono alle altre quattro presunte vittime che si sono fatte avanti negli scorsi mesi. Sulle presunte violenze, secondo Il Corriere della Sera, gli inquirenti avrebbero già a disposizione “molti elementi investigativi”.

L’ex consulente napoletano è attualmente a processo a Milano per lo stupro di una modella di 18 anni, avvenuto nel suo attico nei pressi del Duomo di Milano, e per le pesanti violenze subite da una 23enne a Ibiza. Negli scorsi mesi, è stato anche denunciato per violenze da altre due presunte vittime. In questo caso il giudice per le indagini preliminari non ha giudicato i racconti sufficientemente attendibili per giustificare un nuovo arresto. Nel processo in corso invece, giovedì scorso la procura ha chiesto una condanna a 8 anni. In aggiunta a questi casi, c’è anche quello di una ragazza lituana tornata da Ibiza in condizioni “molto precarie”.

Il tutto mentre si apre un nuovo filone investigativo, dedicato tentativo di pagare il silenzio della modella che lo ha fatto arrestare, con una somma di 8.000 euro. Un gesto che potrebbe costare a Genovese un’accusa di corruzione in atti giudiziari, nonostante la ragazza, testimone chiave delle indagini, avesse rifiutato i soldi.